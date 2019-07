Senate set to Conclude Ministerial Screening

After over a week of hearings, three ministerial nominees, Engr. Saleh Mamman (Taraba), Sabo Nanono(Kano) and Lai Mohammed (Kwara) are slated for screening on Tuesday morning.

After the screening of the three nominees, the red chamber will proceed to confirm the nominees for appointment as ministers by President Muhammadu Buhari.

The confirmation hearing has not been without controversies as critics condemn the practice of ‘bow and go’ adopted by the Ahmed Lawan-led senate.

List of nominees screened so far:

1. Uchechukwu Ogah (Abia)

Godswill Akpabio (Akwa Ibom) George Akume (Benue) Ogbonnaya Onu (Ebonyi) Emeka. Nwajuaba (Imo) Olorunnibe Mamora (Lagos) Olamilekan Adegbite (Ogun) Adamu. Adamu (Bauchi) Rotimi Amaechi (Rivers) Sharon Ikeazor (Anambra) Tayo Alasoadura (Ondo) Mustapha Shehuri (Borno) Abubakar Aliyu (Yobe) Bashir Magashi (Kano) Ramatu Aliyu (Kogi) Timipre Sylva (Bayelsa) Zubairu Dada (Niger) Chris Ngige (Anambra) Abdullahi Hassan (Nasarawa) Sunday Dare (Oyo) Muhammad Bello (Adamawa) Sadiya Farouq (Zamfara) Zainab Ahmed (Kaduna) Adeniyi Adebayo (Ekiti) Abubakar Malami (Kebbi) Hadi Sirika (Katsina) Osagie Ehanire (Edo) Paullen Tallen (Plateau) Festus Keyamo (Delta) Ali Isa Pantami (Gombe) Maigari Dingyadi (Sokoto) Babatunde Raji Fashola (Lagos) Dr.Mohammed Mahmoud (Kaduna) Gbemisola Saraki (Kwara) Rauf Aregbesola (Osun) Goddy Jedy- Agba (Cross River) Suleiman Adamu Kazaure (Jigawa) Amb Mariam Katagum (Bauchi) Clement I.K. Anade Agba (Edo) Geoffrey Onyeama (Enugu)