President Buhari’s Ministerial List: Check out the Full List of Nominees

President Buhari has finally submitted the full list of nominees for ministerial positions t the Senate for confirmation, and this comes 55 days after he was inaugurated into office of President.

See the full list below, as published by Channels TV:

Ikechukwu Ogah – Abia State

Muhammadu Musa Bello – Adamawa State

Senator Godswill Akpabio – Akwa Ibom State

Chris Ngige – Anambra State

Sharon Ikaezor – Anambra State

Adamu Adamu – Bauchi State

Ambassador Mariam Katagum – Bauchi State

Timipre Sylva – Bayelsa State

Senator George Akume – Benue State

Mustafa Baba Shehuri – Borno State

Festus Keyamo – Delta State

Ogbonnaya Onu – Ebonyi State

Goddy Jedy Agba – Cross River

Niyi Adebayo – Ekiti State

Osagie Ehanire – Edo State

Clement Ike – Edo State

Ali Isa Pantami – Gombe State

Emeka Nwajiuba – Imo State

Suleiman Adamu – Jigawa State

Zainab Ahmed – Kaduna State

Muhammad Mahmood – Kaduna State

Sabo Nanono – Kano State

Major General Bashir Salihi Magashi – Kano State

Hadi Sirika – Katsina State

Abubakar Malami – Kebbi State

Ramatu Tijjani – Kogi State

Babatunde Raji Fashola – Lagos State

Adeleke Mamora – Lagos State

Mohammed Abdullahi – Nasarawa State

Zubair Dada – Niger State

Olamilekan Adegbite – Ogun State

Paulen Talen – Plateau State

Maigarai Dingyadi – Sokoto State

Sale Mamman – Taraba State

Abubakar Aliyu – Yobe State

Sadiya Umar Faruk – Zamfara State

Geoffrey Onyeama – Enugu State

Lai Mohammed – Kwara State

Gbemisola Saraki – Kwara State

Olutayo Alasoadura – Ondo State

Rauf Aregbesola – Osun State

Rotimi Amaechi – Rivers State

Sunday Dare – Oyo State

