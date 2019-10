Latin American Music Awards 2019: Check Out the Full List of Winners

The 2019 Latin American Music Awards has finally come to an end.

This year’s event was held at the Hollywood’s Dolby Theatre on Thursday night (Oct. 17), with many of Latin music’s biggest artists either performing, winning big or receiving special awards.

Check out the full list of winners below:

Artist of the Year

Ozuna

Bad Bunny

Maluma

Romeo Santos

J Balvin

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal

Anuel AA — WINNER

Daddy Yankee

Karol G

New Artist of the Year

Sech

Rosalía

Darell

Paulo Londra

Lunay — WINNER

Jhay Cortez

Song of the Year

Bad Bunny & Drake “MIA”

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” — WINNER

Daddy Yankee Featuring Snow “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Album of the Year

Bad Bunny – X 100PRE

Ozuna – Aura

Anuel AA – Real Hasta La Muerte — WINNER

Luis Fonsi – VIDA

Santana – Africa Speaks

Favorite Artist – Female

Natti Natasha

Karol G

Becky G — WINNER

Rosalía

Natalia Lafourcade

Favorite Artist – Male

Ozuna

Bad Bunny

Anuel AA — WINNER

J Balvin

Romeo Santos

Favorite Duo or Group

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

T3r Elemento

Los Ángeles Azules

CNCO — WINNER

Wisin & Yandel

Favorite Artist – Pop

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

CNCO — WINNER

Favorite Album – Pop

Luis Fonsi – VIDA

Santana – Africa Speaks

Rosalía – El Mal Querer

Sebastian Yatra – Fantasía — WINNER

Favorite Song – Pop

Pedro Capó x Farruko – “Calma”

Becky G & Kane Brown – Lost In The Middle Of Nowhere (remix)

Luis Fonsi x Ozuna – “Imposible”

Reik & Maluma – “Amigos Con Derechos”

Sebastián Yatra & Mau y Ricky – “Ya No Tiene Novio” — WINNER

Favorite Artist – Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal — WINNER

T3r Elemento

Calibre 50

Favorite Album – Regional Mexican

T3r Elemento – The Green Trip

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

Raymix – Oye Mujer — WINNER

Lenin Ramírez – Bendecido

Favorite Song – Regional Mexican

Los Ángeles Azules featuring Natalia LaFourcade – “Nunca Es Suficiente”

Banda Los Sebastianes – “A Través del Vaso”

Christian Nodal – “No Te Contaron Mal” — WINNER

T3r Elemento featuring Gerardo Ortiz – “Aerolínea Carrillo”

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga – “Mejor Me Alejo”

Favorite Artist – Urban

Bad Bunny

Ozuna

Anuel AA — WINNER

J Balvin

Favorite Album – Urban

Bad Bunny – X 100PRE

Ozuna – Aura

Anuel AA – Real Hasta La Muerte — WINNER

Farruko – Gangalee

Favorite Song – Urban

Bad Bunny & Drake – “MIA”

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki” — WINNER

Anuel AA & Romeo Santos – “Ella Quiere Beber”

Daddy Yankee Featuring Snow – “Con Calma”

Ozuna x Manuel Turizo – “Vaina Loca”

Favorite Artist – Tropical

Romeo Santos — WINNER

Marc Anthony

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Favorite Album – Tropical

Romeo Santos – Utopía — WINNER

Marc Anthony – OPUS

Juan Luis Guerra 440 – Literal

Gilberto Santa Rosa – 40… Y Contando En Vivo Desde Puerto Rico

Favorite Song – Tropical

Romeo Santos “Centavito”

Aventura – “Inmortal”

Wisin & Yandel & Romeo Santos – “Aullando”

Prince Royce + Marc Anthony – “Adicto” — WINNER

Silvestre Dangond & Maluma – “Vivir Bailando”

Favorite Crossover Artist

DJ Snake

Drake — WINNER

Snow

Sean Paul

Favorite Tour

Jennifer Lopez

Luis Miguel — WINNER

Bad Bunny

Chayanne

Marc Anthony

Favorite Video

Camila – “Te Confieso”

Becky G & Maluma – “La Respuesta”

Daddy Yankee & Wisin y Yandel – “Si Supieras”

Sofia Reyes Ft. Rita Ora & Anitta -“R.I.P.” — WINNER

Sebastian Yatra & Camilo – “En Guerra”