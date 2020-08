International Music Chart: Taylor Swift’s “Cardigan” Leads

Taylor Swift’s Cardigan tops this week’s International Music Chart, and it is followed at number 2 by Joel Corry’s Head and Heart featuring Mnek.

Dababy’s Rockstar featuring Roddy Rich drops two spots to number 3, while Jason Derulo and Jawsh 685’s Savage Love maintains its spot at number 4.

Jack Harlow’s Whats Poppin featuring Dababy, Tory Lanez and Lil Wayne continues to sit at number 5, while Nathan Dawe’s Lighter featuring KSI debuts at number 6.

At number 7, we meet Taylor Swift’s The 1, while Harry Styles Watermelon Sugar rises two spots to number 8.

The Weeknd’s Blind Lights drops three spots to number 9, AJ Tracey’s and Mabel’s West Ten leads the chart from behind.

See the list below:

10. AJ TRACEY X MABEL – WEST TEN

9. THE WEEKEND – BLINDING LIGHTS

8. HARRYSTYLES – WATERMELON SUGAR

7. TAYLOR SWIFT – THE 1

6. NATHAN DAWE FT. KSI – LIGHTER

5. JACK HARLOW FT. DABABY, TORY LANEZ X LIL WAYNE – WHATS POPPIN (REMIX)

4. JASON DERULO X JAWSH 685 – SAVAGE LOVE (LAXED SIREN BEAT)

3. DABABY FT. RODDY RICH – ROCKSTAR

2. JOEL CORRY FT. MNEK – HEAD & HEART

1. TAYLOR SWIFT – CARDIGAN

