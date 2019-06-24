BET Awards 2019: Check Out the Full List of Winners

The 2019 BET Awards ceremony had come and gone.
Some of the stars that shined last night include Cardi B, who won the Album of the Year category and also the Best Female Hip Hop Act, while Beyonce won the Best Female R&B/Pop Artist category.
See the full winners list below:
Best Female R&B/Pop Artist
BEYONCÉ — WINNER
ELLA MAI
H.E.R.
SOLANGE
SZA
TEYANA TAYLOR
Best Male R&B/Pop Artist
ANDERSON .PAAK
BRUNO MARS — WINNER
CHILDISH GAMBINO
CHRIS BROWN
JOHN LEGEND
KHALID
Best Group
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
LIL BABY & GUNNA
MIGOS
THE CARTERS
Best Collaboration
21 SAVAGE FT. J. COLE, “A LOT”
CARDI B & BRUNO MARS, “PLEASE ME”
CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN, “I LIKE IT”
H.E.R. FT. BRYSON TILLER, “COULD’VE BEEN”
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE, “SICKO MODE” — WINNER
TYGA FT. OFFSET, “TASTE”
Best Male Hip Hop Artist
21 SAVAGE
DRAKE
J. COLE
MEEK MILL
NIPSEY HUSSLE — WINNER
TRAVIS SCOTT
Best Female Hip Hop Artist
CARDI B — WINNER
KASH DOLL
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
REMY MA
Video of the Year
21 SAVAGE, “A LOT FT. J. COLE”
CARDI B, “MONEY”
CARDI B & BRUNO MARS, “PLEASE ME”
CHILDISH GAMBINO, “THIS IS AMERICA”
DRAKE, “NICE FOR WHAT”
THE CARTERS, “APES**T”
Video Director of the Year
BENNY BOOM
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
HYPE WILLIAMS
KARENA EVANS — WINNER
Best New Artist
BLUEFACE
CITY GIRLS
JUICE WRLD
LIL BABY — WINNER
QUEEN NAIJA
Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award
ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL, “ALL OF MY LIFE”
FRED HAMMOND, “TELL ME WHERE IT HURTS”
KIRK FRANKLIN, “LOVE THEORY”
SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN, “BLESSING ME AGAIN” — WINNER
TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN, “NEVER ALONE”
Best International Act
AKA (SOUTH AFRICA)
AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA) — WINNER
DAVE (UK)
DOSSEH (FRANCE)
GIGGS (UK)
MR. EAZI (NIGERIA)
Best New International Act – (Fan Voted Category)
HEADIE ONE (UK)
JOKAIR (FRANCE)
NESLY (FRANCE)
OCTAVIAN (UK)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA) — WINNER
TENI (NIGERIA)
Best Actress
ISSA RAE
REGINA HALL
REGINA KING — WINNER
TARAJI P. HENSON
TIFFANY HADDISH
VIOLA DAVIS
Best Actor
ANTHONY ANDERSON
CHADWICK BOSEMAN
DENZEL WASHINGTON
MAHERSHALA ALI
MICHAEL B. JORDAN — WINNER
OMARI HARDWICK
YoungStars Award
CALEB MCLAUGHLIN
LYRIC ROSS
MARSAI MARTIN — WINNER
MICHAEL RAINEY JR.
MILES BROWN
Best Movie
BLACKKKLANSMAN — WINNER
CREED 2
IF BEALE STREET COULD TALK
SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
THE HATE U GIVE
Sportswoman of the Year
ALLYSON FELIX
CANDACE PARKER
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS — WINNER
SIMONE BILES
Sportsman of the Year
KEVIN DURANT
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
STEPHEN CURRY — WINNER
TIGER WOODS
Album of the Year
ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT
CHAMPIONSHIPS, MEEK MILL
ELLA MAI, ELLA MAI
EVERYTHING IS LOVE, THE CARTERS
INVASION OF PRIVACY, CARDI B — WINNER
2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award
CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN, “I LIKE IT”
CHILDISH GAMBINO, “THIS IS AMERICA”
DRAKE, “IN MY FEELINGS”
ELLA MAI, “TRIP” — WINNER
J. COLE, “MIDDLE CHILD”
TRAVIS SCOTT FT. DRAKE, “SICKO MODE”
BET HER Award
ALICIA KEYS, “RAISE A MAN”
CIARA, “LEVEL UP”
H.E.R., “HARD PLACE” — WINNER
JANELLE MONÁE, “PYNK”
QUEEN NAIJA, “MAMA’S HAND”
TEYANA TAYLOR, “ROSE IN HARLEM”