Aregbesola, Akpabio, Keyamo Make Buhari’s Ministerial List

President Muhammadu Buhari has appointed Rauf Aregbesola, former governor of Osun state, Godswill Akpabio, former governor of Akwa Ibom and Festus Keyamo, a senior advocate of Nigeria (SAN), as ministers.

Also on the list are Sunday Dare, executive commissioner at the Nigerian Communications Commission (NCC), Sharon Ikeazor, executive secretary of Pension Transitional Arrangement Directorate (PTAD), Tayo Alasoadura, a former federal lawmaker and Olorunnibe Mamora, a former senator.

Chris Ngige, Rotimi Amaechi, Babatunde Fashola, Adamu Adamu and Lai Mohammed are among those he reappointed.

The ministerial list was to senate and is expected to be read out on Tuesday.

Below are the 43 nominees for ministers:

1. Chris Ngige

2. Hadi Sirika

3. Rotimi Amaechi

4. Festus Keyamo

5. Uche Ogah

6. Emeka Nwajuiba

7. Sadiya Farouk

8. Musa Bello

9. Babatunde Fashola

10. Godswill Akpabio

11. Sharon Ikeazor

12. Ogbonnaya Onu

13. Akpa Udo

14. Adeniyi Adebayo

15. Timipre Sylva

16. Adamu Adamu

17. Lai Mohammed

18. Mustapha Baba Shehuri

19. Isa Pantami

20. Gbemi Saraki

21. Ramatu Tijani

22. Clement Abam

23. George Akume

24. Sunday Dare

25. Geofrey Onyeama

26. Tayo Alasaodura

27. Olorunminbe Mamora

28. Mohammed Abdullahi

29. Osagie Ehanire

30. Maryam Katagun

31. Zainab Ahmed

32. Sabo Nano

33. Zubair Dada

34. Paullen Tallen

35. Abubakar Aliyu

36. Sale Mamman

37. Abubakar Malami

38. Mohammed Mahmoud

39. Mohammed Adamu

40. Rauf Aregbesola

41. Mustapha Buba Jedi Agba

42. Olamilekan Adegbite

43. Mohammed Dangyadi