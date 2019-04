African Music Chart: Yanga Chief’s “Utatakho” Debuts

Yanga Chief’s Utatakho tops the African Music Chart this week and it is followed at number 2, by Kainama by Harmonize, Burna Boy and Diamond Platnumz.

10. CBUDHA M, BRG FT. KWIISH SA – ISKHATHI TRIBUTE TO CLOCK (RSA)

9. BEBE COOL – EASY (UG)

8. QUAMINA MP, KWESI ARTHUR & YUNG C – WIASE Y3 D3 (GHN)

7. BENSOUL – LUCY (KEN)

6. MEDIKAL FT. SHATTA WALE & FELA MAKAFUI – OMO ADA REMIX (GHN)

5. SHADO M – INHLIZIYO YAM ITHI HEY (RSA)

4. KALIGRAPH JONES & MASAUTI – KIBOKO REMIX (KEN)

3. KING PROMISE FT. WIZKID – TOKYO (GHN)

2. HARMONIZE, BURNA BOY & DIAMOND PLATNUMZ – KAINAMA (TAN)(NIG)

1. YANGA CHIEF – UTATAKHO (RSA)