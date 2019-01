African Music Chart: Manqonqo’s “Eyadini” Featuring Dason and Savior Leads

Manqonqo’s Eyadini featuring Dason and Savior tops the African Music Chart this week, and it is followed at number 2 by Mwanza by Rayvanny featuring Diamond Platnumz.

Shatta Wale’s My Level sits at number 3, and at number 4 we meet Kagwe Mungai’s Clubbin.

Sheeba’s Wankona sits at number 5, while Mlindo’s Macala featuring Kwesta, Thabsie, and Sfeesoh drops to number 6.

Lavalava’s Go Gaga rises two spots to number 7, while Finyo by Nyashinki continues to sit at number 8.

King Promise’s Tokyo featuring Wizkid debuts at number 9, while Jose Chameleon’s Tatizo leads the chart from behind.

