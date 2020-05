African Music Chart: DJ Master KG’s ‘Jerusalem’ Featuring Nomcebo

DJ Master KG’s Jerusalem featuring Nomcebo tops the African Music Chart this week, and this is followed at number 2 by Stonebwoy’s Nominate featuring Keri Hilson.

Diamond Platnumz’s Jeje drops to number 3, while Sarkodie’s Overload featuring Oxlade debuts at number 4.

Mi Casa’s Church Bells rises five spots to number 5, while Sauti Sol’s Brighter Day featuring Soweto Choir debuts at number 6.

At number 7 we meet, Kwesi Authur’s Turn on the lights, while Rayvanny’s Teamo featuring Messias Maricoa debuts at number 8.

Feeling by Bebe Cool featuring Rudeboy sits at number 9, while Kabza De Small and DJ Maphorisa et al’s Emcimbini leads the chart from behind.

See the list below:

10. KABZA DE SMALL X DJ MAPHORISA, SAMTHING SOWETO, AYMOS, MAS MUSIQ X MYSTRO –EMCIMBINI

9. BEBE COOL FT. RUDEBOY – FEELING (UG)

8. RAYVANNY FT. MESSIAS MARICOA – TEAMO (TAN)

7. KWESI ARTHUR – TURN ON THE LIGHTS (GHN)

6. SAUTI SOL FT. SOWETO GOSPEL CHOIR – BRIGHTER DAY (KEN)

5. MI CASA – CHURCH BELLS (RSA)

4. SARKODIE FT. OXLADE – OVERLOAD(GHN)

3. DIAMOND PLATNUMZ – JEJE (TAN)

2. STONEBWOY FT. KERI HILSON – NOMINATE (GHN)

1. DJ MASTER KG FT. NOMCEBO – JERUSALEM (RSA)

