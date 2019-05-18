2019 BET Awards: Cardi B Leads Nominations With Seven

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Cardi B leads the list of this year’s list of nominees of for the 19th annual BET Awards.

The nominees were revealed at last night’s media event hosted by television personality Kendallkyndall, and included 21 Savage, the City Girls, Gunna, Lil Baby and more.

The BET Awards spans 20 nomination categories, with Cardi B leading the way with 7 nods. The 2019 BET Awards airs June 23rd live from the Microsoft Theater in Los Angeles.

See the full list of nominees below.

Best Female R&B/Pop Artist

BEYONCÉ

ELLA MAI

H.E.R.

SOLANGE

SZA

TEYANA TAYLOR

Best Male R&B/Pop Artist

ANDERSON .PAAK

BRUNO MARS

CHILDISH GAMBINO

CHRIS BROWN

JOHN LEGEND

KHALID

Best Group

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

LIL BABY & GUNNA

MIGOS

THE CARTERS

Best Collaboration

21 SAVAGE FT. J. COLE                                 A LOT

CARDI B & BRUNO MARS                            PLEASE ME

CARDI B FT. BAD BUNNY & J BALVIN       I LIKE IT

H.E.R. FT. BRYSON TILLER                          COULD’VE BEEN

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE                           SICKO MODE

TYGA FT. OFFSET                                          TASTE

Best Male Hip Hop Artist

21 SAVAGE

DRAKE

J. COLE

MEEK MILL

NIPSEY HUSSLE

TRAVIS SCOTT

Best Female Hip Hop Artist

CARDI B

KASH DOLL

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

REMY MA

Video of the Year

21 SAVAGE                                                    A LOT FT. J. COLE

CARDI B                                                         MONEY

CARDI B & BRUNO MARS                            PLEASE ME

CHILDISH GAMBINO                                    THIS IS AMERICA

DRAKE                                                           NICE FOR WHAT

THE CARTERS                                               APES**T

Video Director of the Year

BENNY BOOM

COLIN TILLEY

DAVE MEYERS

HYPE WILLIAMS

KARENA EVANS

Best New Artist

BLUEFACE

CITY GIRLS

JUICE WRLD

LIL BABY

QUEEN NAIJA

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award

ERICA CAMPBELL FT. WARRYN CAMPBELL         ALL OF MY LIFE

FRED HAMMOND                                                      TELL ME WHERE IT HURTS

KIRK FRANKLIN                                                       LOVE THEORY

SNOOP DOGG FT. RANCE ALLEN                            BLESSING ME AGAIN

TORI KELLY FT. KIRK FRANKLIN                           NEVER ALONE

Best International Act

AKA (SOUTH AFRICA)

AYA NAKAMURA (FRANCE)

BURNA BOY (NIGERIA)

DAVE (UK)

DOSSEH (FRANCE)

GIGGS (UK)

MR. EAZI (NIGERIA)

Best New International Act – (Fan Voted Category)

HEADIE ONE (UK)

JOKAIR (FRANCE)

NESLY (FRANCE)

OCTAVIAN (UK)

SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)

TENI (NIGERIA)

Best Actress

ISSA RAE

REGINA HALL

REGINA KING

TARAJI P. HENSON

TIFFANY HADDISH

VIOLA DAVIS

Best Actor

ANTHONY ANDERSON

CHADWICK BOSEMAN

DENZEL WASHINGTON

MAHERSHALA ALI

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YoungStars Award

CALEB MCLAUGHLIN

LYRIC ROSS

MARSAI MARTIN

MICHAEL RAINEY JR.

MILES BROWN

Best Movie

BLACKKKLANSMAN

CREED 2

IF BEALE STREET COULD TALK

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

THE HATE U GIVE

Sportswoman of the Year

ALLYSON FELIX

CANDACE PARKER

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

Sportsman of the Year

KEVIN DURANT

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

STEPHEN CURRY

TIGER WOODS

Album of the Year

ASTROWORLD                                              TRAVIS SCOTT

CHAMPIONSHIPS                                          MEEK MILL

ELLA MAI                                                       ELLA MAI

EVERYTHING IS LOVE                                 THE CARTERS

INVASION OF PRIVACY                               CARDI B

2019 Coca-Cola Viewers’ Choice Award

CARDI B, BAD BUNNY & J BALVIN            I LIKE IT

CHILDISH GAMBINO                                    THIS IS AMERICA

DRAKE                                                           IN MY FEELINGS

ELLA MAI                                                       TRIP

J. COLE                                                           MIDDLE CHILD

TRAVIS SCOTT FT. DRAKE                           SICKO MODE

BET HER Award

ALICIA KEYS                                                 RAISE A MAN

CIARA                                                            LEVEL UP

H.E.R.                                                              HARD PLACE

JANELLE MONÁE                                          PYNK

QUEEN NAIJA                                                MAMA’S HAND

TEYANA TAYLOR                                         ROSE IN HARLEM

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